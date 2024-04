Rompimento de barragem aconteceu na última sexta-feira (5) - AFP

Publicado 08/04/2024 08:24 | Atualizado 08/04/2024 08:31

Mais de 10 mil edifícios residenciais ficaram inundados nas regiões russas dos Urais, Volga e Sibéria Ocidental, anunciaram nesta segunda-feira (8) os serviços de emergência, que retiraram os habitantes das cidades afetadas.

"Mais de 10.400 imóveis residenciais foram inundados", afirmou o Ministério de Emergências. Recentemente, a Rússia precisou retirar milhares de moradores de áreas inundadas, em particular na região de Orenburg, na fronteira com o Cazaquistão.Grande parte da segunda maior cidade da região, Orsk, com 220 mil habitantes, ficou inundada após o rompimento de uma barragem perto do rio Ural , na sexta-feira (5).Segundo as autoridades locais, o nível do rio em Orsk baixou 9 centímetros na manhã de segunda-feira, mas em Orenburg, a capital regional (570 mil habitantes), o nível ainda estava subindo.Na localidade, as inundações devem registrar o nível máximo na quarta-feira, segundo a agência meteorológica oficial Rosgidromet.O prefeito do município, Serguei Salamin, afirmou que a região não registrava inundações similares há várias décadas.