Bonnie Blue promete levar suas festinhas para outros paísesInstagran/Reprodução

Publicado 09/04/2024 14:20

Três semanas de festas movidas a sexo com 122 estudantes e um faturamento de US$ 250 mil — cerca de R$ 1,3 milhão. Este foi o saldo obtido pela modelo britânica e musa do OnlyFans Bonnie Blue durante as férias universitárias no Hemisfério Norte, em março. O cenário para as "comemorações" foi o paradisíaco balneário de Cancún, no México.

Em entrevista ao portal australiano Perth Now, Bonnie disse que ficou satisfeita com o resultado das três semanas. Ela contou que as "festinhas" tinham fila na porta de seu quarto no hotel. "Foi um sucesso incrível", garantiu. "Os universitários aproveitaram as férias e eu dei a eles uma lembrança inesquecível", completou.

Tudo organizado

De acordo com a modelo, as três semanas de diversão exigiram organização e planejamento. Cada participante deveria comprovar ter mais de 18 anos, aceitar a veiculação de suas imagens na plataforma OnlyFans e usar preservativo.

Para acompanhá-la nos festejos, Bonnie convidou a amiga Leilani May, também produtora de conteúdo adulto. Ambas já tinham promovido esse formato de "evento" em 2023 na Austrália. O sucesso da empreitada fez com que elas tivessem a ideia de realizar as festinhas em Cancún. Com tamanha repercussão, a britânica promete levar suas comemorações para outros países e conhecer universitários de outras nacionalidades.