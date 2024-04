Atividade econômica chinesa é vista com incerteza - Reprodução / Internet

Atividade econômica chinesa é vista com incerteza Reprodução / Internet

Publicado 10/04/2024 09:35

A Fitch revisou a perspectiva para o rating de inadimplência de emissor (IDR) da China de estável para negativa, mas o reafirmou em 'A+'. Segundo a agência de avaliação de risco de crédito, a mudança de perspectiva ocorre devido aos "riscos crescentes" das finanças do país, à medida que a incerteza sobre atividade econômica da China ocorre em paralelo a uma transição do modelo de crescimento dependente do setor imobiliário para um considerado mais sustentável.

"Os amplos déficits fiscais e o aumento da dívida pública nos últimos anos corroeram as reservas do ponto de vista das classificações. A Fitch acredita que é cada vez mais provável que a política fiscal desempenhe um papel importante no apoio ao crescimento nos próximos anos, o que poderá manter a dívida numa tendência ascendente constante", destaca a agência.