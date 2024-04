Torre Eiffel é um dos monumentos mais famosos do mundo - Stephane de Sakutin/AFP

Publicado 10/04/2024 11:33 | Atualizado 10/04/2024 11:34

A francesa Anouk Garnier subiu nesta quarta-feira (10), usando apenas a força dos braços e pernas e uma corda, os 110 metros da Torre Eiffel, do chão até o segundo andar do emblemático monumento, estabelecendo um novo recorde mundial na modalidade.



Com apenas a força dos braços e das pernas, Garnier, duas vezes campeã mundial de corridas de obstáculos, levou pouco mais de 18 minutos para chegar ao segundo andar da Torre Eiffel, quebrando o recorde mundial anterior de 90 metros, estabelecido pelo sul-africano Thomas Van Tonder.



Na categoria feminina, o recorde pertencia à dinamarquesa Ida Mathilde Steensgaard, com "apenas" 26 metros. "É um sonho que se tornou realidade. Algo mágico", disse Garnier, de 34 anos, emocionada, abraçando seus familiares após alcançar a façanha.



"Nunca duvidei que pudesse fazer isso", acrescentou Garnier, após um ano se preparando para este momento. Tudo começou em 2022, quando se tornou campeã mundial de corrida de obstáculos em sua categoria e viu a dinamarquesa Steensgaard estabelecer um novo recorde mundial escalando a Ópera de Copenhague.



"Foi então que pensei: 'Que monumento eu poderia escalar?'". Depois de considerar a Torre Eiffel, veio um dos capítulos mais difíceis da aventura: convencer patrocinadores a ajudá-la.

Garnier lançou o desafio para arrecadar fundos para a luta contra o câncer. Por isso, ficou especialmente emocionada ao ver sua mãe, que luta contra a doença, quando concluiu o feito.



Após alguns dias de descanso, Garnier voltará às corridas de obstáculos e, em 9 de maio, será uma das condutoras da tocha olímpica em Marselha. Ela também será uma das embaixadoras do programa de voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris.