Militares do Corpo de Bombeiros realizaram operação de resgateAFP

Publicado 12/04/2024 07:31 | Atualizado 12/04/2024 07:32

As esquipes de emergência encontraram nesta sexta-feira (12) o corpo do último desaparecido na central de Bargi, às margens do reservatório artificial de Suviana, quase 50 quilômetros ao sul de Bolonha.

A central é administrada pela Enel Green Power, unidade de produção de energia renovável da gigante italiana Enel, que criou um fundo de dois milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) para as vítimas e seus familiares.

A empresa informou em um comunicado que um incêndio afetou uma das duas unidades da central de Bargi, mas que a causa da catástrofe ainda não foi determinada.