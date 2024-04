Bandeira da União Europeia - AFP

Publicado 12/04/2024 15:52 | Atualizado 12/04/2024 15:54

A União Europeia decidiu nesta sexta, 12, listar três entidades em seu regime de sanções por violações de direitos humanos, tendo em conta as suas responsabilidades nos ataques terroristas que ocorreram em Israel em 7 de outubro de 2023, com foco nos abusos sexuais.

Segundo comunicado com a decisão, as entidades são as Brigadas Al-Quds, o braço armado da organização Jihad Islâmica Palestina; Força Nukhba, uma unidade de forças especiais do Hamas; e as Brigadas Qassam, o braço militar do Hamas.

As pessoas incluídas no regime de sanções estão sujeitas ao congelamento de bens, sendo proibido disponibilizar fundos ou recursos econômicos, direta ou indiretamente, a elas ou em seu benefício. Além disso, uma proibição de viajar para a UE aplica-se às pessoas listadas.

O Conselho Europeu apelou também para que se acelerasse os trabalhos sobre a adoção de novas medidas restritivas relevantes contra o Hamas.