EUA é o principal aliado de Israel na guerra contra o Hamas - AFP

Publicado 12/04/2024 13:06

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou nesta sexta-feira (12) que Israel e Estados Unidos estão "lado a lado" frente à ameaça do Irã , após manter conversas com o chefe do Comando Central do Exército americano, Michael Kurilla.