Ataque deixou pelo menos seis vítimas fatais - David Gray/AFP

Ataque deixou pelo menos seis vítimas fataisDavid Gray/AFP

Publicado 13/04/2024 08:32 | Atualizado 13/04/2024 10:29

Um ataque com faca em um shopping deixou ao menos seis mortos e mais oito feridos na Austrália, por volta das 15h30 deste sábado, 13, (2h30 de Brasília). O caso aconteceu em Bondi Junction, área nobre da cidade de Sidney.

fotogaleria

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem correndo pelo shopping à procura de vítimas. Ele foi morto por uma policial, assim que tentou avançar contra a oficial. As informações são do jornal "Sidney Morning Herald".

Um bebê e sua mãe estavam entre os atacados pelo homem não identificado. A mãe chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Testemunhas disseram que ele parecia escolher suas vítimas aleatoriamente.



O homem matou cinco mulheres e um homem, enquanto outras oito pessoas estão sendo tratadas em hospitais em Sydney devido a diversos ferimentos.

Terrorismo perto de ser descartado

A comissária de polícia Karen Webb disse que seus policiais acreditam que o agressor pode ser um homem de 40 anos conhecido da polícia.



"Se de fato for a pessoa que acreditamos ser, então não tememos que essa pessoa tenha ideação. Em outras palavras, não se trata de um incidente de terrorismo", disse ela.



"Deixe-me assegurar-lhe que estamos confiantes de que não há risco contínuo e que estamos lidando com uma pessoa que já faleceu". Webb disse que o homem era conhecido pelas autoridades. "Poderia ter sido muito pior", disse Webb.

'Foi assustador'

Pranjul Bokaria estava saindo do trabalho e fazendo compras quando ocorreu o ataque. Ela correu para uma loja próxima e se refugiou em uma sala de descanso.



"Foi assustador, havia gente chorando", disse à AFP esta mulher, que finalmente escapou do local junto com outros clientes e funcionários por uma saída de emergência, que dava para uma rua aos fundos. "Estou viva e grata", afirmou.



Outras testemunhas disseram à AFP que houve um movimento de pânico. Por volta das 15h30, horário local (02h30 no horário de Brasília), Reece Colmenares estava indo para a academia quando de repente viu "pessoas correndo e gritando" que alguém havia sido esfaqueado.



Esta mulher refugiou-se então em uma loja com outras dez pessoas. "Fizeram-nos descer" para uma sala e "fecharam a loja", contou. "Foi assustador, havia crianças pequenas, idosos e pessoas em cadeiras de rodas". Outras pessoas que estavam no local refugiaram-se em um supermercado, onde permaneceram por cerca de uma hora.