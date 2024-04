O Irã lançou um ataque com drones contra Israel - AFP

Publicado 13/04/2024 21:23

O Serviço de Emergência Médica de Israel informou estar tratando um menino de 10 anos que está em estado grave na cidade de Arade, na região sul do país. O caso acontece em meio ao ataque de mísseis e drones do Irã contra o território israelenses. Não há informação sobre a maneira com a vítima foi ferida.

Na última hora, sirenes foram acionadas em todo o país em meio à barragem de mísseis identificados nos céus do país.

Uma parte relevante desses artefatos foram interceptados, de acordo com os israelenses.