Bandeiras do Estado de Israel e do EUA - AFP

Bandeiras do Estado de Israel e do EUAAFP

Publicado 13/04/2024 15:03

A Casa Branca pediu neste sábado (13) ao Irã que liberte imediatamente um navio de propriedade britânica que apreendeu perto do Estreito de Ormuz, à medida que aumentam as tensões e os receios no Oriente Médio sobre um ataque iraniano de represália contra Israel.

"Pedimos ao Irã que libere imediatamente o navio e a sua tripulação internacional", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.

"A captura de um navio civil sem provocação prévia é uma violação flagrante do direito internacional e um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", acrescentou.