Presidente norte-americano Joe Biden - AFP

Publicado 13/04/2024 16:51

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu antecipar o retorno à Casa Branca para o período da tarde deste sábado, 13, em meio às tensões no Oriente Médio. O democrata deixaria sua residência no Estado de Delaware apenas no domingo, mas agora voltará a Washington D.C. mais cedo para se reunir com a equipe de segurança nacional.

Nas últimas horas, Israel está em estado de alerta máximo para um potencial ataque do Irã, em retaliação pela investida que destruiu o consulado iraniano na Síria.

Neste sábado, a Guarda Revolucionária do país persa capturou um navio ligado aos israelenses perto do Estreito de Ormuz.