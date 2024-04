Michel de Nostradamus, profeta francês - Reprodução de Internet

Michel de Nostradamus, profeta francêsReprodução de Internet

Publicado 15/04/2024 18:45

Rio - O profeta Michel de Nostradamus vira e mexe é lembrado quando acontece algum grande evento mundial. Foi assim com a ascensão e queda do líder nazista Adolf Hitler, o atentado terrorista nas Torres Gêmeas, a morte de Saddam Hussein e o coronavírus. Mas teria o francês previsto uma Terceira Guerra Mundial?



No seu livro Les Prophéties, escrito há mais de 450 anos e prevendo com precisão alguns acontecimentos históricos à frente do seu tempo, ele afirma: "O adversário vermelho empalidecerá de medo, colocando o grande Oceano em tranquilidade".

Em outro trecho, cita: "Sete meses da Grande Guerra e pessoas mortas pela maldade", dando a imaginar que a guerra pode acontecer dentro de sete meses. Ele também previu o advento do terceiro anticristo, que ele apelidou de 'Mabus': "Vinte e sete anos sua guerra durará".

Michel de Nostradamus nasceu em 1503 na França. Era um médico de sucesso, mas dedicou-se a escrever profecias que o tornaram muito famoso na época, sendo requisitado por muitos reis e membros da elite na época. Até hoje seu nome é lembrado nas grandes tragédias.



Muitos internautas usaram as redes sociais para expressar seu temor com um conflito bélico de grandes proporções e até um ataque nuclear após o ataque do Irã a Israel ocorrido neste sábado e a ameaça de retaliação por parte do governo israelense.