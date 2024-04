Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores da Argentina - Evaristo Sa / AFP

Diana Mondino, ministra das Relações Exteriores da ArgentinaEvaristo Sa / AFP

Publicado 17/04/2024 08:33 | Atualizado 17/04/2024 08:33

A ministra das Relações Exteriores de Javier Milei, Diana Mondino, se reuniu nesta terça-feira, 16, com empresários brasileiros e reafirmou que o governo argentino não quer a ruptura de relações ou o fim do Mercosul. Na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), a chanceler defendeu mudanças no bloco, ponderando que os países, juntos, têm mais força.

Questionada por empresários sobre a possibilidade de o Mercosul ser "remodelado" depois de declarações de Milei, Mondino disse que "isso não é verdade". "Trabalhamos com Brasil, Paraguai e Uruguai por uma modernização, um choque de adrenalina", afirmou.

"O Mercosul tem 32 anos e nunca se modificou, enquanto o mundo mudou. É fundamental que tenhamos muitíssimo mais elementos. Por exemplo, o mero fato de levar bens de um país a outro, hoje, no Mercosul, não é considerado, e não temos nenhum tratamento preferencial entre países do Mercosul", afirmou Mondino.

Segundo a ministra, o bloco regional teria ainda mais potencial caso se voltasse a outros setores não contemplados atualmente e se investisse na possibilidade de fazer convênios com outros países.

A chanceler defendeu o acordo entre Mercosul e União Europeia, que tem sido negociado há anos e se tornou uma forte agenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, embora o pacto tenha caminhado muito lentamente, ele permite aos países do bloco integrar-se com grandes compradores do mercado europeu.

'Estorvo'

O futuro do Mercosul foi uma das primeiras preocupações do governo brasileiro quando Milei assumiu. Durante a campanha, o argentino indicou que viraria as costas à região e chamou o bloco de "estorvo" durante os debates presidenciais. O tom, porém, foi amenizado após a posse. Dias antes de o libertário assumir a presidência, Mondino viajou de surpresa a Brasília, onde fez o primeiro gesto amigável ao Mercosul ao lado do chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Sem fazer declarações à imprensa, a ministra usou sua passagem por São Paulo - depois de ter se reunido com Vieira e o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília - para defender as reformas econômicas e de Estado conduzidas por Milei na Argentina.