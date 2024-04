Passageiros precisaram esperar quase 20 minutos após uma cobra invadir um trem-bala no Japão - Richard A. Brooks / AFP

Publicado 17/04/2024 09:23

Os trens de alta velocidade japoneses são conhecidos por sua pontualidade e é raro que se atrasem, ainda mais porque há uma cobra a bordo.



Na noite de terça-feira, um passageiro alertou a segurança de que uma cobra de 40 centímetros estava solta em um trem entre Nagoya e Tóquio, o que provocou um atraso de 17 minutos.



As autoridades não conseguiram esclarecer como a cobra entrou no trem ou se o animal era venenoso, mas não houve relatos de feridos ou pânico entre os passageiros, informou um porta-voz da Companhia Ferroviária Central do Japão.



Os clientes do trem-bala podem trazer cães pequenos, gatos e outros animais, incluindo pombos, a bordo – mas não cobras.



“É difícil imaginar cobras selvagens subindo de alguma forma no trem em uma das estações. Temos regras contra trazer cobras”, disse o porta-voz. "Mas não revistamos a bagagem dos passageiros".



O trem não conseguiu completar seu trajeto até Osaka e a companhia ferroviária precisou utilizar outro veículo para a viagem, o que provocou um atraso de 17 minutos.

Lançada pela primeira vez em 1964, a rede de trens-bala nunca sofreu um acidente que resultasse em mortes ou ferimentos de passageiros, de acordo com a Japan Railways. Eles podem viajar a 285 quilômetros por hora, com atraso médio de 0,2 minuto.