Quase 450 pessoas precisaram abandonar o prédio após cerco policialEmmanuel Dunand / AFP

Publicado 17/04/2024 12:49

Autoridades francesas expulsaram nesta quarta-feira (17) centenas de migrantes de uma fábrica abandonada em Vitry-sur-Seine, nos arredores de Paris, a 100 dias dos Jogos Olímpicos, e os incentivaram a pegar ônibus para outras regiões.



Organizações de caridade acusaram as autoridades de querer fechar a capital francesa a pessoas sem-teto devido ao evento esportivo, de 26 de julho a 11 de agosto. No edifício, viviam quase 450 migrantes, a maioria com documentos e que aguardavam por alojamento social, segundo ONGs.