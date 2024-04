Presidente do Equador, Daniel Noboa - Presidência do Equador / AFP

Publicado 17/04/2024 16:05

O Equador ordenou, nesta quarta-feira (17), a suspensão do trabalho público e privado por dois dias, devido à crise energética causada por um déficit histórico nos reservatórios que abastecem as centrais hidrelétricas e que levou a apagões de até seis horas.



O presidente Daniel Noboa decretou a "suspensão da jornada de trabalho" na quinta e sexta-feira, informou a Presidência em um comunicado, alertando que a decisão não responde apenas "às circunstâncias ambientais", mas a "atos inéditos de corrupção e negligência".



Na terça-feira, o presidente declarou situação de emergência no setor elétrico e pediu a renúncia da então ministra da Energia, Andrea Arrobo.



Devido aos racionamentos intempestivos do último domingo, Noboa confiou, na terça-feira, a pasta da Energia ao chefe dos Transportes e Obras Públicas, Roberto Luque, e ordenou a investigação por suspeitas de corrupção que afetaria a produção de eletricidade.



A Presidência especificou que os setores estratégicos do Executivo "estarão operacionais e 100% focados na tarefa de resolver a crise energética" durante o feriado obrigatório.

As centrais elétricas farão manutenções em suas usinas na quinta e na sexta-feira, o que implicará racionamentos que serão anunciados oportunamente, acrescentou.



A Colômbia deixou de exportar energia para o Equador como medida para enfrentar a grave seca associada ao fenômeno El Niño, que deixa os reservatórios daquele país abaixo de 30% da sua capacidade.



Perante a crise energética, Noboa indicou na terça-feira que em abril serão cobradas apenas 50% das contas de eletricidade das famílias.