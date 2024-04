Lula se encontra com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro - Agência Brasil

Publicado 18/04/2024 09:54

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, discutiram nesta quarta, 17, uma proposta da diplomacia colombiana de realizar um plebiscito para garantir a integridade e a segurança de quem saia derrotado nas eleições da Venezuela. Petro apresentou a Lula sua proposta de diálogo para o que vem chamando de "paz política e democrática", depois de conversar com Nicolás Maduro e alguns integrantes da oposição ao chavismo, durante uma visita a Caracas, no início da semana.

"Falamos da Venezuela e queremos transmitir ao presidente Lula uma proposta que foi discutida com o presidente Maduro e a oposição. Estamos considerando a opção de um plebiscito nas próximas eleições para garantir um pacto democrático. Esse pacto deveria assegurar a qualquer perdedor a certeza e a segurança em relação ao seu caminho, seus direitos e suas garantias políticas, que todos devem ter em seu país", afirmou Petro. O brasileiro apenas confirmou que ele e Petro conversaram sobre Venezuela e Haiti. "Se depender de Colômbia e Brasil, esse continente será uma zona de paz", disse Lula.