Exército da Nigéria encontra jovem sequestrada há 10 anos pelo Boko HaramReprodução: redes sociais

Publicado 18/04/2024 19:03

O Exército da Nigéria anunciou nesta quinta-feira (18) que encontrou uma das 276 estudantes sequestradas pela organização jihadista Boko Haram há dez anos na localidade de Chibok, nordeste do país.

Lydia, que está grávida, foi resgatada com os três filhos perto da cidade de Ngoshe, no estado de Borno, informou o Exército.

Ocorrido em 14 de abril de 2014, o sequestro gerou indignação no mundo e deu origem à campanha "Traga nossas meninas de volta". O Exército resgatou várias delas ao longo dos anos, muitas das quais haviam sido obrigadas a se casar com seus sequestradores. Cerca de 100 jovens continuam desaparecidas.

Hoje enfraquecido pela ação do Exército e por disputas internas com a facção rival Estado Islâmico da África Oriental, o Boko Haram continua realizando atentados no norte da Nigéria, principalmente em áreas remotas. A insurgência jihadista nessa região do país já deixou mais de 40 mil mortos e 2 milhões de deslocados desde 2009.

Os sequestros em massa continuam sendo uma grande preocupação na Nigéria, diante da proliferação de grupos criminosos armados que atuam em estradas, residências e escolas em busca de resgates.

Mais de 1.680 estudantes foram sequestrados em escolas nigerianas entre 2014 e 2022, segundo a ONG Save the Children.