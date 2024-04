Influenciador mata filho recém-nascido após tentar 'alimentá-lo' só com luz - Reprodução

Publicado 18/04/2024 22:11 | Atualizado 19/04/2024 10:51

O influenciador russo Maxim Lyutyi, de 44 anos, confessou que causou a morte do filho recém-nascido ao tentar "alimentá-lo de energia solar", como uma planta. A declaração foi dada durante julgamento, realizado no último domingo (14). O bebê morreu de inanição em março de 2023, quando tinha somente um mês de vida.

Durante depoimento, o homem relatou que queria criar o bebê sob a seita do "respiratorianismo", em que os praticantes deixam de comer e beber água por muito tempo, enquanto se "alimentam do Sol". Além disso, ele tentou culpar mãe da criança, ao afirmar que o veganismo da esposa teria causado a morte do bebê. Como a afirmação não foi comprovada, ela não foi levada em consideração.

Maxim foi condenado a oito anos de prisão e ao pagamento de multa no valor de 100.800 rublos (cerca de R$ 5.600), pois o tribunal entendeu que ele causou "lesões corporais graves" a criança. Já a mulher, que não teve o nome divulgado, foi condenada a dois anos de "trabalhos corretivos" por negligência.

Nas redes sociais, Maxin era é conhecido por ser "crudívoro radical", já que ele promovia a alimentação a partir de comidas cruas por acreditar ser mais saudável para o corpo humano.