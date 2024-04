Embaixada no Irã foi cercada por policiais - Reprodução / Internet

Publicado 19/04/2024 10:30

A polícia francesa cercou, na manhã desta sexta-feira (19), a área no entorno do Consulado no Irã no país, em Paris, depois de ser informada por testemunha sobre a entrada de uma pessoa com material explosivo, segundo uma fonte das forças de segurança. Após a chegada de forte efetivo ao local, foi feito o isolamento da região, incluindo duas linhas do metrô que passam próximo à região.



"Uma testemunha viu um homem entrando com uma granada ou um cinturão explosivo", disse a fonte à AFP. Ela também acrescentou que o comandante da polícia de Paris, Laurent Nuñez, mobilizou uma unidade de elite e destacou que o consulado fez o pedido de intervenção.



O bairro onde fica o consulado iraniano, o XVI Arrondissement, no oeste da capital francesa, foi completamente fechado ao tráfego e um grande dispositivo policial foi mobilizado.



O tráfego também foi interrompido nas linhas 6 e 9 do metrô, que passam pela estação Trocadero, a mais próxima do consulado iraniano, segundo a empresa RATP.

*Com informação da AFP