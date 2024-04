Ebrahim Raisi, presidente do Irã - Atta Kenare / AFP

Publicado 19/04/2024 08:27 | Atualizado 19/04/2024 08:29

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, pronunciou um discurso nesta sexta-feira (19) sem mencionar as explosões registradas poucas horas antes no país , que fontes do governo americano atribuíram a Israel.