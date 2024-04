Israel já havia realizado um ataque em Damasco, no dia 1º de abril - Reprodução

Israel já havia realizado um ataque em Damasco, no dia 1º de abrilReprodução

Publicado 19/04/2024 07:52

Uma posição do Exército da Síria no sul do país foi bombardeada nesta sexta-feira (19) por Israel, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), o que coincidiu com outro ataque israelense no Irã , segundo a imprensa americana."Ataques israelenses tiveram como alvo uma posição de radar do Exército sírio entre as províncias de Sueida e Deraa", declarou à AFP Rami Abdel Rahman, diretor da OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido e que tem uma ampla rede de fontes na Síria.