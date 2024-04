O mewing é uma técnica que originalmente visa alterar o formato do rosto - Divulgação

Publicado 20/04/2024 11:54

Recentemente, centenas de vídeos viralizaram ensinando como posar para uma selfie, deixando nosso maxilar definido e perfeito. Trata-se do "Mewing", o novo exercício da moda nas redes sociais que visa alterar o formato do rosto, utilizando, entre outros métodos, uma determinada postura oral.

A ideia não é nova, foi inventada pelo ortodontista britânico John Mew, que na década de 1970 começou a tratar crianças que procuravam sua clínica nos arredores de Londres com um tratamento alternativo por ele idealizado, chamado ortotropia.

O exercício consiste em colocar a língua para cima e colá-la no céu da boca. A ponta da língua deve ser colocada logo atrás dos incisivos superiores, com o resto da língua próximo ao céu da boca e os dentes fechados. Já os lábios também devem permanecer fechados. Os especialistas recomendam manter a posição pelo maior tempo possível, até que se torne um hábito e seja realizada de forma natural.

Embora tenha relatos de sucesso com o mewing, muitos profissionais de saúde questionam sua eficácia. O mewing pode apresentar riscos se não for feito corretamente. A posição incorreta da língua pode causar tensão na mandíbula e no pescoço, e até mesmo levar a problemas de fala e mastigação.