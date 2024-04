Equipamentos queimados em uma sala de turbinas - AFP

Equipamentos queimados em uma sala de turbinas

Publicado 20/04/2024 16:20

A Ucrânia lançou drones contra oito regiões da Rússia na madrugada deste sábado (20), atingindo depósitos de combustível e três estações elétricas, informou uma fonte ucraniana de Defesa à AFP.

"Pelo menos três subestações elétricas e um depósito de combustível foram atingidos e incendiados. O objetivo era a infraestrutura energética que abastece o complexo militar-industrial russo", detalhou a fonte.Ucrânia, invadida por Moscou há dois anos, intensificou seus ataques contra o território russo nas últimas semanas, com alvos principalmente nas infraestruturas de energia.O bombardeio da noite passada foi "uma operação conjunta" dos serviços de segurança ucranianos (SBU), os serviços de inteligência militar e as forças armadas, acrescentou a fonte.O governador da região ocidental russa de Smolensk havia indicado anteriormente que a Ucrânia havia lançado drones contra "uma instalação de petróleo e energia" nas primeiras horas do sábado, mas que o local não foi fechado."As forças de defesa aérea derrubaram os drones", declarou o governador Vassili Anokhin. "No entanto, como resultado dos destroços que caíram, um depósito contendo combustível e lubrificantes pegou fogo".O Ministério da Defesa russo afirma ter interceptado 50 drones ucranianos durante a noite.Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, o governador Vyacheslav Gladkov relatou a morte de duas pessoas no ataque de drones ucranianos e, em seguida, o falecimento de uma mulher grávida em outro bombardeio.Por sua vez, a Rússia disparou pelo menos sete mísseis contra a Ucrânia durante a noite, dos quais dois foram abatidos pela defesa antiaérea, segundo o Exército ucraniano.Um bombardeio na cidade de Vovchansk, a poucos quilômetros da fronteira russa, deixou dois mortos e dois feridos."Um bombardeio direto atingiu um prédio residencial de nove andares", detalhou a promotoria regional.O governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, divulgou uma imagem mostrando uma montanha de destroços perto da parte desmoronada de um prédio residencial de vários andares.