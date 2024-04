Autoridades acreditam que era um míssil balístico de curto alcance ou um projétil de autopropulsão - Yonhap

Publicado 22/04/2024 07:35

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste, também chamado de Mar do Japão, na costa leste da Coreia do Sul, informou o Exército Maior Conjunto da Coreia do Sul nesta segunda-feira (22).



O Ministério da Defesa do Japão afirmou na rede social X que a Coreia do Norte lançou "provavelmente um míssil balístico". A Guarda Costeira japonesa, informou que pouco depois do anúncio do lançamento do míssil, o projétil parecia ter caído.