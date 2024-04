Momento em que os helicópteros colidem na Malásia - Reprodução

Dois helicópteros militares da Malásia colidiram nesta terça-feira durante um treinamento, um acidente que matou os 10 tripulantes a bordo dos aparelhos, informou o serviço de resgate.



Vídeos compartilhados na internet mostram vários helicópteros voando em formação, em baixa altitude, sobre o Estádio Naval de Lumut, em um ensaio antes da celebração do Dia da Frota Naval, em maio. Um helicóptero parece atingir o motor traseiro de outro aparelho, os dois giram e caem em seguida.

As 10 pessoas a bordo "foram confirmadas como mortas pelos médicos", afirmou Suhaimy Mohamad Suhail, comandante das operações do corpo de bombeiros. As equipes de resgate vasculharam os destroços para encontrar os corpos. As vítimas eram três mulheres e sete homens, segundo a polícia.

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim disse que a nação está de luto pela "tragédia de cortar o coração e a alma" e que a Marinha realizará imediatamente uma investigação para determinar a causa do acidente.



Sete membros da tripulação estavam a bordo do helicóptero de operação marítima AW139, informou a Marinha. Essa aeronave é produzida pela AgustaWestland. Três outros membros da tripulação estavam em um helicóptero leve Fennec, fabricado pelo conglomerado multinacional europeu de defesa Airbus.



A mídia local informou que o AW139 caiu em um complexo esportivo na base naval, enquanto o Fennec atingiu uma piscina próxima.

