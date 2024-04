Presidente da Rússia, Vladimir Putin e o vice-ministro da Defesa, Timur Ivanov - AFP

Publicado 23/04/2024 17:35

O vice-ministro da Defesa russo, Timur Ivanov, foi detido sob suspeita de corrupção, informou a comissão de investigação judicial nesta terça-feira (23).

"O vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Timur Vadimovich Ivanov, foi detido sob suspeita de ter violado a seção 6 do artigo 290 do Código Penal", ao aceitar subornos, disse a instituição no Telegram, sem revelar outros detalhes.

Os crimes previstos neste artigo estão sujeitos a penas que vão desde multas elevadas até penas superiores a 10 anos de prisão.

Ivanov é alvo de sanções por parte da União Europeia, por ações relacionadas com as suas responsabilidades na aquisição de bens e na construção de instalações militares.

A Fundação Anticorrupção, criada pelo dissidente Alexei Navalny (que morreu em fevereiro em uma prisão no Ártico russo), o relaciona a projetos de construção em Mariupuol, uma cidade ucraniana conquistada pelas tropas russas após meses de combates ferozes.

Segundo esse relatório, o vice-ministro e a sua esposa se divorciaram para permitir que esta última evitasse as sanções da UE.