Comunicado conjunto foi emitido pela Casa BrancaAFP

Publicado 25/04/2024 10:53

Os líderes de 18 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, França, Reino Unido, Argentina, Colômbia e Espanha, pediram ao Hamas a "libertação imediata de todos os reféns mantidos em Gaza", em uma declaração conjunta publicada nesta quinta-feira (25).



"O destino dos reféns e da população civil de Gaza, protegido pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional", afirma o texto divulgado pela Casa Branca.

A guerra começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes a partir de Gaza contra Israel: milicianos do Hamas assassinaram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Mais de 250 pessoas foram sequestradas e 129 permanecem retidas em Gaza, incluindo 34 que morreram, segundo as autoridades de Israel.



Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa Gaza desde 2007 e considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.



A vasta operação militar na Faixa de Gaza deixou 34.305 mortos, a maioria civis, segundo o Hamas.