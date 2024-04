Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - AFP

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenAFP

Publicado 29/04/2024 19:16

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que seria "completamente inaceitável" se Israel atacasse Rafah. Em debate visando a eleição para o cargo que ocupa atualmente, questionada sobre se um ataque israelense à cidade do sul de Gaza constituiria uma "linha vermelha" e resultaria em sanções contra Israel, a alemã disse: "Nunca traçarei linhas vermelhas, mas penso que seria completamente inaceitável se Netanyahu invadisse", mencionando o primeiro-ministro de Israel. Von der Leyen também disse que a Comissão iria se sentar com "os estados membros e agir" no caso deste movimento.

A candidata respondeu ainda sobre um eventual banimento do TikTok, levando em consideração aos recentes ações nos Estados Unidos por conta dos vínculos do aplicativo com a China. Von der Leyen disse que a possibilidade não está excluída na União Europeia, apontando que não há um completo conhecimento sobre os riscos envolvendo o programa.