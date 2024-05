Monzo segurando a espada samurai usada em ataque em Londres na terça-feira (30) - Reprodução

Publicado 02/05/2024 09:47

O hispano-brasileiro Marcus Arduini Monzo foi colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira (2) por um tribunal de primeira instância de Londres por assassinato e outras acusações, após um ataque com espada no qual um menino de 14 anos morreu

Marcus Arduini Monzo é acusado do ataque realizado na terça-feira (30) em um subúrbio do nordeste da capital britânica com uma espada do tipo samurai, no qual morreu o adolescente Daniel Anjorin e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Monzo, de 36 anos, supostamente atacou Anjorin enquanto o adolescente estava a caminho da escola. Ele também é acusado de ferir gravemente dois policiais, que tiveram que ser operados e permanecem internados.

Um do policiais, uma mulher, quase perdeu a mão, segundo a Polícia Metropolitana de Londres.

Na manhã desta quinta-feira, Monzo compareceu ao tribunal de magistrados de Westminster, vestindo camiseta e calça cinzas, com o braço esquerdo cruzado sobre o peito.

O magistrado Paul Goldpsring o manteve sob prisão preventiva para comparecer ao tribunal de Old Bailey, em Londres, na próxima semana.

Na terça-feira, pouco antes das 7h, horário local, o acusado bateu uma van na cerca de uma casa, atropelou um homem de 33 anos e o apunhalou no pescoço.

Ele teria atacado outro homem de 35 anos depois dentro de uma propriedade próxima, causando lacerações em seu braço, antes de matar Anjorin.

A polícia chegou ao local 12 minutos após a primeira ligação e tentou neutralizar o suspeito com spray incapacitante e um taser, mas não surtiram efeito.

O homem fugiu novamente enquanto testemunhas aterrorizadas se refugiavam nas casas antes de a polícia usar novamente uma arma de choque, prendendo-o 22 minutos após a ligação inicial. A polícia afirmou que o ataque não estava relacionado com terrorismo e não comentou a sua motivação.