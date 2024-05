Presidente da Argentina, Javier Milei - AFP

Publicado 07/05/2024 10:46

O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, que desencadeou uma troca de declarações inflamatórias entre Espanha e Argentina admitiu, nesta segunda-feira (7), que sugerir que o presidente argentino, Javier Milei, consumia drogas foi um "erro" e que se soubesse a repercussão que teria, não teria feito a declaração.

"Se eu tivesse a menor noção, e este é talvez o meu grande erro, de que iria ter a difusão e o impacto que tem tido, não teria dito o que disse", admitiu o ministro dos Transportes, Óscar Puente, em coletiva de imprensa após o conselho de ministros.

Puente causou o embate diplomático quando na sexta-feira, em uma conferência sobre comunicação política na Universidade de Salamanca, sugeriu que Milei consumia drogas.

"Eu vi Milei na TV (...) quando saiu não sei em qual estado, antes de ingerir ou depois de ingerir quais substâncias", disse Puente, que também destacou que "há pessoas muito más que, sendo elas mesmas, chegaram ao topo", em referência ao presidente argentino.

A Presidência argentina reagiu com uma dura declaração na qual acusava o governo de Pedro Sánchez de ter "colocado em perigo a classe média com as suas políticas socialistas que só trazem pobreza e morte".

O Ministério das Relações Exteriores espanhol respondeu, por sua vez, rejeitando os "termos infundados" do governo argentino, que "não correspondem às relações de dois países e povos irmãos".

Embora tenha considerado que "houve muita reação exagerada a este assunto", Puente mostrou-se arrependido: "Eu disse o que disse, não tinha consciência naquele momento da repercussão que poderia ter".

Puente, conhecido por seus desabafos que já causaram polêmica no passado, explicou que fez essas declarações porque estava falando para um público de 200 pessoas em uma universidade, e lembrou que ao final do comentário elogiou Milei, dizendo que sua "autenticidade é um valor que os cidadãos apreciam".

O ministro considerou resolvido o embate com a Argentina e lembrou que na segunda-feira o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, considerou o assunto "concluído".

"Tenho certeza de que independentemente das vicissitudes que atravessem as relações entre os dois governos, que ora serão melhores, ora piores, elas continuarão sendo relações boas, positivas e colaborativas", acrescentou Puente.

O ultradireitista Milei pretende participar no dia 19 de maio de um evento do partido espanhol de extrema direita Vox em Madri, viagem em que não tem encontro marcado com Pedro Sánchez, segundo a Presidência argentina.