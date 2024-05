Soldados isralenses de prontidão em Rafah, na Palestina - Exército de Israle / AFP

Publicado 08/05/2024 09:48 | Atualizado 08/05/2024 12:49

O Exército israelense bombardeou Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta quarta-feira (8), à espera de uma possível grande incursão terrestre, e em plena negociação no Cairo para uma trégua que, segundo o Hamas, é "decisiva" após sete meses de guerra.A retomada das negociações na capital egípcia acontece com a presença de representantes israelenses e do movimento islamista palestino, assim como de mediadores do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, informou um veículo de comunicação próximo às autoridades egípcias.Apesar das advertências internacionais, os tanques israelenses assumiram na véspera o controle do lado palestino da passagem fronteiriça entre o Egito e a cidade de Rafah, principal ponto de entrada de ajuda humanitária ao enclave palestino. Sob pressão de Washington , seu principal aliado, Israel anunciou nesta quarta-feira a reabertura de outra passagem de fronteira, a de Kerem Shalom, também no sul, fechado após um ataque com foguetes no domingo que matou quatro soldados."Caminhões procedentes do Egito chegam à passagem com ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, materiais de abrigo, medicamentos e equipamentos médicos fornecidos pela comunidade internacional", afirma um comunicado do Exército.Os suprimentos entrarão no enclave após passarem por inspeção, acrescentou. Mas Juliette Touma, porta-voz da UNRWA, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, disse à AFP que esta passagem "ainda não estava aberta" durante a manhã.Outra passagem fronteiriça de Israel, Erez, mais ao norte, também está aberta à chegada de ajuda, acrescentou o Exército.