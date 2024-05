Presidente do Peru, Dina Boluarte - Reprodução

Presidente do Peru, Dina Boluarte Reprodução

Publicado 10/05/2024 14:18

A polícia do Peru prendeu nesta sexta-feira, 10, o irmão e o advogado da presidente do Peru, Dina Boluarte, por sua suposta vinculação a uma rede de corrupção para nomear funcionários em troca de propinas, anunciou o Ministério Público.

Uma equipe especial de promotores de combate à corrupção "prendeu Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda, e outros investigados pelos crimes de organização criminosa e tráfico de influência", indicou o Ministério Público no X.

Boluarte, irmão mais velho da presidente peruana, foi preso em seu apartamento, no leste de Lima. O Ministério Público o acusa de comandar uma rede que designava prefeitos e subprefeitos em troca de "benefícios econômicos", afirmou o órgão em comunicado.

Estes funcionários atuam como representantes do Executivo nas regiões do país e são nomeados diretamente pelo presidente e ministro do Interior.

De seus cargos atraíam "afiliados" para um novo partido político, "Cidadãos do Peru", que seria liderado por Nicanor Boluarte, de 64 anos.

A organização "teria criado seu programa criminoso imediatamente após Boluarte" assumir como presidente em 7 de dezembro, afirmou o MP.

Além de Boluarte, foi preso também o advogado da presidente e outras seis pessoas em diferentes operações.