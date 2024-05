Mulher construiu um pequeno apartamento dentro do letreiro de um supermercado na cidade de Midland, no estado de Michigan (EUA) - Reprodução

Mulher construiu um pequeno apartamento dentro do letreiro de um supermercado na cidade de Midland, no estado de Michigan (EUA)Reprodução

Publicado 11/05/2024 15:00

Uma mulher da cidade de Midland, no estado de Michigan (EUA), foi descoberta morando dentro de um letreiro de supermercado. A descoberta foi feita no dia 23 de abril, quando funcionários da loja notaram que alguém estava passando um cabo de extensão para tomadas até o telhado.



A mulher de 34 anos disse à polícia disse ser moradora de rua e que morava no local, de 1,5m de largura por 2,5m de altura, há um ano. De acordo com os policiais, a mulher conseguiu montar um pequeno apartamento, que tinha uma mesa, uma cafeteira, um computador e até mesmo uma impressora.



"É uma história que faz você coçar a cabeça, alguém vivendo dentro de um letreiro. Havia um piso colocado, uma pequena escrivaninha, roupas, uma cafeteira, uma impressora e um computador. Coisas que você teria em casa", disse Brennan Warren, policial que atendeu à ocorrência.



Brennan disse que a mulher acessava o local por meio de uma escada interna do supermercado e que dava para uma pequena porta no letreiro.



De acordo com o polícia, a mulher tem emprego fixo e que não foi presa por não cometer nenhum tipo de crime. Ela foi avisada pelas autoridades de que precisava retirar suas coisas e foi embora sem problemas.



A rede de supermercados Family Fare informou, por meio de um comunicado, que os funcionários ofereceram à mulher a máxima "compaixão e profissionalismo" pela situação.

"Garantir que haja moradia ampla, segura e acessível continua a ser uma questão generalizada em todo o país e que nossa comunidade precisa resolver", informou a empresa.