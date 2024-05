Objeto metálico atingiu a casa de Alejandro Otero,na Flórida (EUA) e quase atingiu seu filho - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/05/2024 15:52

Um estranho objeto de metal que caiu do céu intrigou os moradores da cidade de Nápoles, no estado americano da Flórida. De acordo com o relato de Alejandro Otero, o objeto, de formato cilíndrico, rasgou o teto de sua casa, atravessou o piso de dois andares e quase atingiu seu filho. O caso aconteceu no dia 8 de março mas foi revelado apenas agora pelas autoridades americanas.

O objeto em questão é um pedaço de metal que se desprendeu da Estação Espacial Internacional, de acordo com informações da Nasa. A peça é um fragmento de uma bateria que se soltou em 2021 e durante todo esse tempo ficou orbitando a terra como lixo espacial.



O objeto é feito da liga metálica, pesa 700 gramas, tem 10 centímetros de altura e 12 centímetros de diâmetro.



A Nasa, agência espacial dos EUA, também se comprometeu a investigar como os destroços sobreviveram à destruição total na atmosfera, acrescentando que atualizaria os seus modelos para evitar futuros acidentes.



Exemplos anteriores de detritos espaciais produzidos pelo homem atingindo a Terra incluem parte de uma cápsula SpaceX Dragon pousando em uma fazenda de ovelhas na Austrália, em 2022. Skylab, a primeira estação espacial dos Estados Unidos, caiu na Austrália Ocidental.