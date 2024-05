Visão aérea de ruas inundadas em Paysandu, Uruguai - AFP

Visão aérea de ruas inundadas em Paysandu, UruguaiAFP

Publicado 14/05/2024 21:00

Mais de 3,3 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas no Uruguai devido a inundações causadas por tempestades na região, informou nesta terça-feira (14) a agência uruguaia de gestão de crises.

O Sistema Nacional de Emergências (Sinae), que iniciou há uma semana balanços diários da situação, reportou hoje 3.352 deslocados em todo o território uruguaio, dos quais 522 foram levados para abrigos e 2.830 estão na casa de parentes ou amigos.

A maioria das pessoas afetadas está no litoral norte sobre o rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. A vazão do rio Uruguai, que nasce na Serra Geral no Brasil, aumentou devido às fortes chuvas dos últimos dias no Sul brasileiro.

O departamento uruguaio mais afetado é o de Paysandú, com 1.569 deslocados, onde o rio Uruguai atinge 7,94 metros, acima do nível de segurança de 7 metros.

O Sinae alertou para o impacto das cheias na produção agropecuária, principalmente nas colheitas de soja, arroz, milho, cana e cítricos, e nas plantações de trigo, cevada e colza. Apontou ainda problemas decorrentes da perda de animais, falta de forragem e dificuldade para transferir o gado.

Quatro rodovias nacionais estavam bloqueadas hoje devido às inundações, ressaltou o Sinae.