Ministro David Cameron conversará com Zheng Zeguang sobre acusações que incluem espionagem - AFP

Publicado 14/05/2024 16:53

O Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido convocou o embaixador chinês Zheng Zeguang, nesta terça-feira, 14, após acusações de interferência estrangeira em seu território.

O representante chinês foi chamado ao Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) para discutir o assunto.

A intimação ocorre após a revelação, na segunda-feira, 13, de que três agentes de inteligência de Hong Kong estão sendo acusados de violar a Lei de Segurança Nacional britânica de 2023 A investigação, conduzida pelo Comando de Contraterrorismo da Polícia Metropolitana, levantou as suspeitas de atividades ilícitas.

Um porta-voz do ministério declarou hoje que, no comunicado ao embaixador chinês, o ministério britânico classificou como inaceitável o "padrão de comportamento da China contra o Reino Unido". As acusações incluem ataques cibernéticos e relatos de espionagem.