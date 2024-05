Meteorito é filmado cruzando o céu de Portugual no sábado (18) - Reprodução

Publicado 19/05/2024 08:26 | Atualizado 19/05/2024 11:03

Um meteoro foi filmado cortando os céus de Portugal no sábado (18) e pode ser visto atravessando o norte do país e possivelmente caindo perto da zona de Castro Daire, distrito de Vizeu. As forças locais foram mobilizadas para descobrir se ele caiu em solo terrestre. O fenômeno também pode ser observado na Espanha.

Meteorite seen over Portugal last night. pic.twitter.com/11ewVvgvNC — StrictlyChristo (@StrictlyChristo) May 19, 2024

De acordo com informações ao jornal local Diario de Noticias, uma fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões afirmou que há relatos de que o meteoro pousou entre a zona de Pereira e da serra de Montemuro. Seis veículos e 20 agentes da defesa civil foram designados para verificar a situação na região.

Para agência de notícias Lusa, uma outra fonte pontuou que "houve efetivamente um alerta de possível queda de meteorito", mas até o momento não conseguiram encontrar nenhum indício do objeto. As buscas pararam por volta da 1h20 deste domingo (19) e a operação deve continuar ainda hoje.



VEJA: Momento em que meteoro entra na atmosfera e gera clarão no céu de Portugal. pic.twitter.com/AkH3yBA476 — CHOQUEI (@choquei) May 18, 2024

"É bem possível que alguns fragmentos tenham caído, a grande questão é saber se vamos conseguir encontrar”, disse o astrofísico Nuno Peixinho a agência portuguesa. Ele também informou que são poucas as chances de alguma pessoa ter sido atingida e que a maioria bate no oceano e, dada a dimensão de Portugal, é menos provável que tenha caído em solo nacional.

Peixinho ainda adiciona que não há certeza que se trata realmente de um meteoro. O investigador frisou que, “como se ensina na escola, se caiu no chão é meteorito, se não caiu é meteoro”.