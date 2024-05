Christian Brueckner é acusado de cinco crimes sexuais diferentes, três deles envolvendo menores de idade - Reprodução

Christian Brueckner é acusado de cinco crimes sexuais diferentes, três deles envolvendo menores de idadeReprodução

Publicado 20/05/2024 09:09 | Atualizado 20/05/2024 09:47

O alemão Christian Brueckner, suspeito de ter sequestrado a garota inglesa Madeleine McCann em 2007, reclamou que a comida da prisão em Oldenburg, na Alemanha, está o deixando gordo. Ele cumpre pena desde 2018 por ter estuprado uma idosa em 2005 e enfrenta outras cinco acusações de agressão sexual no tribunal. A informação foi publicada pelo jornal britânico "Daily Mirror" na última sexta-feira (17).

"Meu cliente não toma banho quente ou faz refeições quentes há três dias. Isto não é aceitável. Ele está recebendo alimentos com alto teor calórico. É uma ingestão massiva de alto teor calórico. E ele está sendo forçado a tomar banho frio. Exigimos que ele receba uma refeição quente quando vier aqui e que deveria lhe ser permitido um banho quente", afirmou Philipp Marquort, advogado de Brueckner, que tem 48 anos.

O alemão aguarda julgamento por três violações agravadas e dois abusos sexuais de crianças, que teriam sido cometidos por ele entre 2000 e 2017. O caso de Madeleine ainda não está em pauta.

Relembre o caso

Madeleine McCann tinha 3 anos quando desapareceu em 3 de maio de 2007. Ela estava dormindo junto com os seus irmãos no apartamento de um resort no Algarve, em Portugal, enquanto os pais jantavam em um restaurante a poucos metros do local. Brueckner nega envolvimento no caso.