Janet Yellen. secretário do Tesouro dos EUA - REUTERS/Leah Millis/Arquivo

Publicado 20/05/2024 13:25

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pedirá para aliados da União Europeia (UE) que trabalhem em colaboração com autoridades americanas para eliminar as formas da Rússia de evadir sanções econômicas e para garantir apoio à Ucrânia no médio a longo prazo. Os comentários estão em discurso preparado para evento em Frankfurt, na Alemanha.

Yellen voltou a mencionar planos para descongelar os valores de ativos russos imobilizados em benefício da Ucrânia, que pretende discutir na reunião do G7 nesta semana.

A secretária do Tesouro também pedirá colaboração para "aumentar a segurança em outros contextos", citando o Oriente Médio. Yellen critica particularmente o "apoio do Irã ao terrorismo", incluindo por meio de materiais militares. "Estamos encorajados pelo fato de nossos aliados europeus também terem agido de forma decisiva após o ataque do Irã à Israel em abril", afirma.

"Mostramos que quando um ditador ameaça nosso povo, nossas economias e a ordem baseada em regras, nós não recuamos. Nossos países ajudaram a construir e fortalecer essa ordem por décadas e vamos defendê-la em conjunto", comenta a autoridade.