Sylvain Ekenge, das Forças Armadas da República Democrática do Congo, faz pronunciamento em rede nacional - Reprodução

Publicado 20/05/2024 11:44 | Atualizado 20/05/2024 11:51

O porta-voz das Forças Armadas da República Democrática do Congo, o general Sylvain Ekenge, afirmou que uma tentativa de golpe de Estado foi evitada na madrugada neste domingo (19), na capital Kinshasa. A declaração foi feita em transmissão para a televisão pública do país. Segundo ele, os golpistas eram "congoleses e estrangeiros".

Conforme autoridades locais, o ativista Christian Malanga foi morto. Ele era considerado um dos líderes da oposição e publicou vídeos em redes sociais mostrando homens armados dentro do Palácio da Nação, a residência do presidente Félix Tshisekedi. A informação é do portal alemão "DW".

Por volta das 4h30 (horário local), a residência do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças do país, Vital Kamerhe, que também fica na capital, foi invadido. Três pessoas morreram durante este ocorrido: dois policiais que protegiam o político e um invasor.

"Kamerhe e a sua família estão sãos e salvos. A sua segurança foi reforçada", anunciou o porta-voz do ministro, Michel Moto Muhima, em publicação nas redes sociais.

O embaixador japonês no Congo, Hidetoshi Ogawa, se manifestou em suas redes sociais relatando o ataque armado e afirmando que "ainda havia tiroteio às 6h24", pedindo para que os cidadãos ficassem em casa.