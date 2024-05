Milena se surpreendeu com passagem do meteoro - Reprodução / Internet

Publicado 20/05/2024 10:08 | Atualizado 20/05/2024 10:13

Uma jovem portuguesa captou um vídeo inacreditável durante uma selfie na cidade de Aveiro, na costa oeste do país. Milena Refacho, 18 anos, estava com amigos ao ar livre e flagrou ao vivo a passagem do meteoro que cruzou o céu de Portugal na noite do último sábado (18) . O fenômeno, que pode ser visto inclusive da Espanha, mobilizou forças locais para descobrir se ele caiu em solo terrestre.

Na postagem, que já alcançou mais de um milhão de visualizações, a câmera está ligada e posicionada para cima para realizar a gravação. Alguns segundos depois, um clarão domina a imagem e é possível observar o corpo celeste cruzando o céu e deixando um risco pelo caminho.

Enquanto as demais pessoas ficam surpreendidas pelo fenômeno, Milena olha para os outros boquiaberta e se pergunta, incrédula: "Eu apanhei isto em direto (ao vivo)?".

Ainda sem acreditar ela olha de novo para o céu, coloca as mãos no rosto e se diz "chocada". Uma outra pessoa também se surpreende com o que acabou de presenciar. "Mano, se eu estou bêbado a ver esta merda, ou esta é uma missão do inferno!", falou.

O vídeo rapidamente viralizou e um dos seguidores da jovem chamou de "vídeo do milênio": "Ela acabou de receber um dos melhores vídeos do milênio", disse.

Outro destacou a raridade do evento: "Qual a probabilidade disso acontecer durante a existência de uma pessoa, nesse Universo?", perguntou.

Equipes realizam buscas

De acordo com informações ao jornal local Diario de Noticias, uma fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões afirmou que há relatos de que o meteoro pousou entre a zona de Pereira e da serra de Montemuro. Seis veículos e 20 agentes da defesa civil foram designados para verificar a situação na região.



Para agência de notícias Lusa, uma outra fonte pontuou que "houve efetivamente um alerta de possível queda de meteorito", mas até o momento não conseguiram encontrar nenhum indício do objeto. As buscas pararam por volta da 1h20 deste domingo (19), no entanto a operação continuou no decorrer do dia.

"É bem possível que alguns fragmentos tenham caído, a grande questão é saber se vamos conseguir encontrar”, disse o astrofísico Nuno Peixinho a agência portuguesa. Ele também informou que são poucas as chances de alguma pessoa ter sido atingida e que a maioria bate no oceano e, dada a dimensão de Portugal, é menos provável que tenha caído em solo nacional.

Peixinho ainda adiciona que não há certeza que se trata realmente de um meteoro. O investigador frisou que, "como se ensina na escola, se caiu no chão é meteorito, se não caiu é meteoro".