Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Pavel Byrkin / Pool / AFP

Presidente da Rússia, Vladimir PutinPavel Byrkin / Pool / AFP

Publicado 20/05/2024 10:15

A Rússia reivindicou nesta segunda-feira, 20, a conquista da localidade ucraniana de Bilogorivka, uma das poucas áreas na região leste de Lugansk que estava sob controle de Kiev.

Lugansk é uma das quatro regiões ucranianas que Moscou afirmou ter anexado em 2022 e assumir o controle total da área é uma prioridade para o Kremlin.

"Como resultado das operações de combate, as unidades do grupo de tropas do sul libertaram completamente a localidade de Bilogorivka", afirmou o Ministério da Defesa russo.

Bilogorivka, que tinha uma população de 800 pessoas antes da guerra, era um símbolo da resistência ucraniana na região de Lugansk. As tropas ucranianas retomaram a localidade em 2022.

O Exército ucraniano enfrentou uma grande pressão nas últimas duas semanas devido a uma nova ofensiva russa na região de Kharkiv e à escassez de munições na frente de batalha.

Moscou, que iniciou a ofensiva na Ucrânia há mais de dois anos, afirma que registrou uma série de avanços na semana passada, inclusive fora da região de Kharkiv.