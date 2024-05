Presidente do Irã, Ebrahim Raisi - AFP

Publicado 20/05/2024 15:51

O Conselho de Segurança das Nações Unidas observou, nesta segunda-feira (20), um minuto de silêncio em memória do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e de seu ministro das Relações Exteriores, que morreram em um acidente de helicóptero no domingo.

O Conselho "apresenta as suas condolências e manifesta a sua proximidade às famílias e ao povo da República Islâmica do Irã", declarou o embaixador moçambicano Pedro Comissário Afonso, que exerce a presidência rotativa. Todos os representantes diplomáticos, incluindo o vice-embaixador dos EUA, Robert Wood, ficaram de pé.

O gesto foi repudiado por Israel

"O Conselho de Segurança dedicou um minuto de silêncio à memória do presidente do Irã, o assassino em massa Raisi. Que vergonha!", reagiu o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan.

"O Conselho de Segurança se tornou uma ameaça para a paz e a segurança mundial", acrescentou o diplomata, que desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel, em 7 de outubro, multiplica as críticas às Nações Unidas.