A pena do pássaro huia, negociada por cerca de R$ 145 mil - Divulgação / Webb's

A pena do pássaro huia, negociada por cerca de R$ 145 milDivulgação / Webb's

Publicado 21/05/2024 15:08 | Atualizado 21/05/2024 15:10

Uma pena rara de um pássaro extinto foi vendida por U$S 28.365, cerca de R$ 145 mil, na Nova Zelândia, nesta segunda-feira (20), tornando-se a mais cara já negociada em um leilão no mundo. Pertencente à espécie huia, ela superou o recorde anterior, que era da mesma ave, vendida em 2010 por U$S 8.400, R$ 42 mil na cotação atual.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", a pluma, que pesa 9 g, tem um valor de U$S 5.169 por grama. Portanto, ela é bem mais valiosa que o ouro, que vale U$S 127 por grama, segundo dados recentes da "Gold Broker", plataforma de investimento no metal.

"O huia é um pássaro muito icônico. Muitas pessoas se identificam com a ave de alguma forma. Você vê que ela manteve muitas de suas cores. Também não há sinais de danos causados por insetos", afirmou Leah Morris, diretora de artes decorativas da Webb’s, local que promoveu a venda, em entrevista.

O último pássaro huia foi avistado oficialmente em 1907, embora pesquisadores acreditem que alguns ficaram vivos até a década de 1920. Ele era a maior espécie de acácio neozelandês, predominantemente preto e com caudas de pontas brancas.

Os pássaros eram sagrados para os maoris, povo indígena da Nova Zelândia. O uso de suas penas era restrito aos chefes das tribos. Segundo a reportagem, quando os europeus chegaram ao país, a espécie já era rara, mas as caças a ela causaram a sua extinção.

Por causa da raridade, a espécie é valorizada entre colecionadores. Em 2023, um par de pássaros huia empalhados foi vendido em um leilão britânico por 466 mil dólares neozelandeses, cerca de R$ 1.450.000, apesar dos pedidos para que o governo da Nova Zelândia os mantivesse no país.