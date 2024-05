Kate Middleton revelou ter câncer em 22 de março - Reprodução / Redes sociais

Kate Middleton estaria "irreconhecível" após perder 15 kg por causa do seu tratamento de câncer. A informação foi publicada pelo jornal espanhol "El Nacional" nesta quarta-feira (22). A princesa de Gales revelou, em março deste ano, que está passando por sessões de quimioterapia e se afastou dos deveres públicos da monarquia britânica.

Segundo o jornal, os integrantes da família real estão preocupados com a perda de peso da futura rainha consorte do Reino Unido, pois o corpo dela já era magro antes de ser diagnosticado com a doença. No entanto, o tratamento está correndo "dentro da normalidade". O local do tumor não foi revelado.

Durante uma aparição pública em 12 de maio, o príncipe William foi questionado , em visita ao St. Mary’s Community Hospital, nas Ilhas Scilly, um arquipélago no Reino Unido, sobre o estado de saúde da Kate. "Ela está bem, obrigado", respondeu.

Ainda de acordo com a publicação, contrariando um pedido da família real, a princesa decidiu não usar peruca durante o tratamento, com o objetivo de "enfrentar a realidade".

A monarca deve voltar aos compromissos públicos em setembro, quando receber o aval da equipe médica, conforme o jornal britânico "BBC".