Pessoas em luto comparecem ao funeral do presidente Ebrahim Raisi - AFP

Publicado 23/05/2024 10:51 | Atualizado 23/05/2024 10:52

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas de Meshed, no noroeste do Irã, nesta quinta-feira, 23, para homenagear o p residente Ebrahim Raisi antes de seu funeral em sua cidade natal, cinco dias depois que ele foi encontrado morto após um acidente de helicóptero A cerimônia encerra três dias de funerais lotados, em linha com a tradição de grandes eventos no Irã desde a revolução islâmica de 1979.No poder desde 2021, Raisi morreu aos 63 anos de idade quando o helicóptero que o transportava para a cidade de Tabriz, no noroeste do país, caiu depois de inaugurar com seu contraparte azerbaijano, Ilham Aliyev, uma represa na fronteira entre os dois países.O acidente matou todos os oito ocupantes da aeronave, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, que foi enterrado ao sul de Teerã nesta quinta-feira.Em Meshed, homens e mulheres, a maioria deles usando chadors, e crianças desfilam pela avenida que leva ao mausoléu do Imam Reza, o principal santuário xiita do país. A maioria carregava fotos do falecido e flores brancas, uma visão comum em funerais no Irã.Todos acompanharam o caixão, que foi transportado em um caminhão com as palavras "Eu vim, ó rei, me dê refúgio", um slogan no qual o "rei" se referia ao Imã Reza, o oitavo imã xiita.Depois que a morte foi anunciada publicamente na segunda-feira, o aiatolá Khamenei declarou cinco dias de luto nacional e nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como presidente interino até a realização de eleições em 28 de junho.O cargo de ministro das Relações Exteriores será ocupado por Ali Bagheri, até então vice-chanceler e principal negociador do programa nuclear do Irã.Até o momento, ninguém declarou publicamente sua intenção de substituir Raisi. O prazo para as indicações será aberto oficialmente em 30 de maio e a campanha eleitoral terá início em 12 de junho.