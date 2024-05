Cuspidor de fogo lança chamas em um grupo de mariachis na cidade de Morelia, no México - Reprodução de vídeo

Cuspidor de fogo lança chamas em um grupo de mariachis na cidade de Morelia, no MéxicoReprodução de vídeo

Publicado 23/05/2024 15:48

Uma luta bizarra quase acaba em tragédia no México. Um cuspidor de fogo lançou chamas em músicos de uma banda de mariachis, na porta de um restaurante na cidade de Morelia, e foi agredido brutalmente, precisando ser levado para um hospital.

A confusão teria começado depois que o cuspidor de fogo foi acusado pelos mariachis de ter roubado parte da gorjeta do grupo, cerca de 8 mil pesos mexicanos (aproximadamente R$ 2,4 mil). Imagens de câmeras de segurança da luta flagraram um dos mariachis perseguindo o cuspidor de fogo, dando-lhe uma chave de braço, antes de socá-lo várias vezes enquanto o trânsito é parado.

Veja o vídeo:

México: Un conjunto de mariachis persigue a un individuo, quien se defiende lanzándoles fuego.



Más detalles en los comentarios pic.twitter.com/pM6pPpO2Kn — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 21, 2024

O cuspidor de fogo escapa e parte para o contragolpe, ateando fogo em alguns músicos ao lançar um líquido inflamável. E tudo isso na porta de um restaurante bem adequado para a ocasião: El Inferno, especializado em tacos apimentados.Os mariachis, vestidos com as tradicionais camisas brancas e calças pretas, fogem, sendo alguns deles em chamas. Eles rapidamente tiram as roupas e um deles é visto rolando no chão para apagar o fogo.A polícia de Morelia informou por meio de um comunicado que ninguém foi preso e que apenas o cuspidor de fogo precisou de atendimento médico em um hospital.