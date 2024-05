David Rush bateu o recorde mundial de pegar mais bolinhas de pingue-pongue com um chapéu de espuma de barbear - Reprodução de vídeo

Publicado 24/05/2024 15:58

O americano David Rush pode ser considerado o homem mais bizarro do mundo. Esta semana, ele simplesmente alcançou seu 171º recorde mundial registrado no Guinness Book. Rush, no entanto, se destaca pelo grau de estranheza de suas façanhas.

Seu último feito foi cobrir a cabeça com creme de barbear e capturar o maior número possível de bolinhas de tênis de mesa em 30 segundos. Pelas regras do Guinness, ele deveria quicar as bolas na parede e as pegar com a cabeça.



Rush acabou pegando 14 bolas, igualando o recorde anteriormente estabelecido pelo californiano Ronald Sarchian em maio de 2023. Os dois homens agora são codetentores do recorde.

Outros recordes bizarros de Rush são empilhar barras de sabão molhadas, capturar frutas e marshmallows com a boca e fazer malabarismos com machados.



O marca o aproxima de sua meta de 181 recordes, o que o tornaria o maior recordista do mundo com o maior número de títulos detidos simultaneamente.