Carro da polícia indiana, do modelo SUV, invadiu os corredores de hospital no estado de Uttarakhand - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2024 10:17 | Atualizado 27/05/2024 10:19

Uma viatura policial invadiu o corredor de um hospital em Uttarakhand, um estado da Índia, para prender o enfermeiro Satish Kumar, acusado de cometer abuso sexual contra uma enfermeira. A cena inusitada aconteceu no último dia 19 de maio, segundo informou o jornal "India.com".

A notícia do crime gerou uma onda de protestos de funcionários em frente ao escritório do reitor da unidade. "Os médicos exigiram a cessação imediata do serviço de Kumar, acrescentando que apenas a suspensão não seria suficiente para o delito que ele cometeu", afirmou Sanjiv Kumar Mittal, superintendente médico, à agência "PTI".

Além de molestar a enfermeira, Satish também foi acusado de enviar um SMS com conteúdo inapropriado para a mesma mulher, segundo o policial Shankar Singh Bisht.

